2019-03-30T10:55:57+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели говядина, подсолнечное масло и яблоки

Кроме того, снизились цены на куриное мясо, молоко и куриные яйца
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Говядина, подсолнечное масло и яблоки подешевели в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Так, согласно данным службы статистики, в период с 18 по 25 марта 2019 года в Нижегородской области на 1,7% снизилась средняя цена на говядину – с 347,1 до 341,2 рублей за килограмм. Яблоки подешевели на 0,5% - с 82,4 до 81,9 рублей за килограмм, а средняя цена подсолнечного масла уменьшилась на 1,5% - с 98,7 до 97,2 рублей за килограмм. Кроме того, подешевели также куриные яйца, молоко и мясо кур.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении государственной поддержки фермерства в регионе в 2019 году. Если в 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 миллиона рублей, то в 2019 году финансирование увеличилось почти на 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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