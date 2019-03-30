Строительство детсада в ЖК «Цветы» завершилось

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-30T09:27:27+03:00

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Отличная новость для жителей микрорайона «Цветы» - у них уже совсем скоро появится собственный детский сад! Строительство здания уже завершено, в настоящее время для садика закупается оборудование. Об этом со ссылкой на заместителя главы Нижнего Новгорода Леонида Самухина сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый детский сад смогут посещать до 320 ребят. Садик отвечает всем самым современным требованиям – там есть спортивные залы, компьютерный класс, лифт для маломобильных граждан, теплый пол и автоматическая система регуляции температуры в здании.

- Во время последней инспекции мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу застройщику завершить строительство в марте. Застройщик свое обещание выполнил. Все строительно-монтажные и отделочные работы на объекте завершены, к детсаду подведены все необходимые коммуникации,- отметил Леонид Самухин.

ИСТОЧНИК KP.RU