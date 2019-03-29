Роман Беагон: «Нулевой этап конкурса – принятие решения, готов ли ты работать на муниципальной службе»

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-29T18:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Финалист конкурса «Лидеры России» Роман Беагон рассказал, как «Команда Правительства» помогла ему стать директором департамента культуры Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Заседание было посвящено проекту «Команда Правительства» как положительному опыту подбора кадров в органы исполнительной власти.

- Я считаю, что есть еще и нулевой этап участия в конкурсе «Команда Правительства» – принятие решения, что ты хочешь попробовать себя и свои силы в этом конкурсе. Для меня мотивация участия в конкурсе была проста - это желание проверить себя, желание оценить себя относительно других участников. Потому что, когда мы сидим дома, кто-то думает о себе, что он умный, а кто-то наоборот думает, что ни чем не справится. Это возможность здраво и честно себя оценить и посмотреть, поэтому огромное спасибо, что это конкурс действительно был.

Какой-то другой возможности занять подобный пост я для себя не вижу. Желание влиять на то, что происходит в городе и регионе, давно было, но в обычной системе я бы пошел на старшего специалиста, консультанта, начальника отдела, и только потом, лет через десять, наверное, стал бы директором департамента культуры. Естественно, я бы относительно бизнеса, которым занимался раньше, не согласился на эту историю. Благодаря конкурсу у меня такая возможность появилась. Я уверен, что у многих ребят, которые также хотят повлиять на то, что происходит в этом городе, такая возможность есть благодаря «Команде Правительства».

ИСТОЧНИК KP.RU