Роман Беагон: «Нулевой этап конкурса – принятие решения, готов ли ты работать на муниципальной службе»
Финалист конкурса «Лидеры России» Роман Беагон рассказал, как «Команда Правительства» помогла ему стать директором департамента культуры Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Заседание было посвящено проекту «Команда Правительства» как положительному опыту подбора кадров в органы исполнительной власти.
- Я считаю, что есть еще и нулевой этап участия в конкурсе «Команда Правительства» – принятие решения, что ты хочешь попробовать себя и свои силы в этом конкурсе. Для меня мотивация участия в конкурсе была проста - это желание проверить себя, желание оценить себя относительно других участников. Потому что, когда мы сидим дома, кто-то думает о себе, что он умный, а кто-то наоборот думает, что ни чем не справится. Это возможность здраво и честно себя оценить и посмотреть, поэтому огромное спасибо, что это конкурс действительно был.
Какой-то другой возможности занять подобный пост я для себя не вижу. Желание влиять на то, что происходит в городе и регионе, давно было, но в обычной системе я бы пошел на старшего специалиста, консультанта, начальника отдела, и только потом, лет через десять, наверное, стал бы директором департамента культуры. Естественно, я бы относительно бизнеса, которым занимался раньше, не согласился на эту историю. Благодаря конкурсу у меня такая возможность появилась. Я уверен, что у многих ребят, которые также хотят повлиять на то, что происходит в этом городе, такая возможность есть благодаря «Команде Правительства».
ИСТОЧНИК KP.RU