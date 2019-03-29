Александр Малафеев: «Портал правительства позволяет формировать команду управленцев»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-29T18:00:10+03:00

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Заместитель главы аппарата, директор кадрового департамента администрации Нижнего Новгорода Александр Малафеев дал свою оценку проекту «Команда Правительства» в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

- Помню, я пришел на работу в администрацию 27 апреля и буквально через две недели меня пригласили на презентацию портала «Команда Правительства». И я сидел с широко открытыми глазами. Честно говоря, я удивлялся - неужели это может быть сегодня?

За последнее время много разговариваю во внешней среде и слышал такие разговоры, чтобы якобы портал правительства – инструмент, который находится в активной фазе не так часто. Имеется в виду, что он якобы работает от конкурса до конкурса. Я всем на это отвечаю следующим образом. Первый аспект: почему действительно в активной фазе он находится гораздо чаще. Сегодня сказали о том, что внутри администрации Нижнего Новгорода результатом назначены три зама. Но на самом-то деле прошло шесть назначений. То есть три зама главы и нужно учитывать, что по результатам очных этапов у нас формируется кадровый резерв, куда вошли победители именно очных этапов. И именно из этого кадрового резерва были еще три назначения. Я бы хотел обратить внимание, что здесь важны не только сами назначения. Формируются команды.

Второй аспект – не нужно забывать, что есть еще некоторые конкурсы, которые находят не такое широкое освещение. Хотелось бы более гибкое проведение конкурсов, потому что у нас есть потребность проведения конкурса не только на ведущие должности. Сейчас вот идет конкурс на руководителя муниципального учреждения «Кадетская школа». Это тоже часть «Команды Правительства». Здесь задача и возможности у самого портала более широкие и, может быть, даже более глубокие.

Третий аспект – то, что портал правительства – это не только инструмент замещения вакантных должностей. Самое главное – для нас это некий ориентир. И сегодня каждый сотрудник, который приходит на руководящую должность, регистрируется на портале. Это не обязательно, но для нас очень важно сделать некий сравнительный срез: насколько достоин тот человек, который идет без конкурса, как он выглядит на фоне тех, кто уже есть. Для нас это очень серьезный оценочный инструмент.

ИСТОЧНИК KP.RU