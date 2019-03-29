Юрий Шалабаев: «Призываю всех поучаствовать в конкурсах на портале “Команда Правительства”»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-29T17:56:32+03:00

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Заместитель министра финансов Нижегородской области Юрий Шалабаев в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области, признался, что победить ему помогло участие в «Команде Правительства».

- Вся эта история с кадровыми лифтами мне очень близка, я сейчас нахожусь сразу в двух лифтах: в резерве правительства и как победитель «Лидеров России». Но у меня личная история благодарности «Команде Правительства», потому что в рамках тех мероприятий и процедур, которые я проходил, после которых меня включили в резерв, мне очень помогло на следующем конкурсе «Лидеры России».

Во-первых, потому что я получил опыт прохождения соответствующих процедур, но самое главное – получил обратную связь и так называемую карту компетенции, где я силен, где я слаб и имел возможность над ними поработать, что, в общем, положительно закончилось, прежде чем закончилось победой в следующем конкурсе. Но мне прежде всего интересен сейчас сам проект «Команда Правительства» как такой развивающий элемент. Он идет не только как подбор персонала и как инструмент работы руководителя со своими подчиненными, но и именно как развивающий инструмент очень важен.

Я работаю в системе правительства Нижегородской области 12 лет и знаю, как работала кадровая система до появления вот этого нового инструмента, и скажу с учетом тех задач, которые нам были поставлены, если бы мы ничего не поменяли, мы бы с тем подходом, который был, эти задачи не выполнили. Сейчас мы имеем возможность не только привлекать наиболее качественные кадры на конкурентной основе по целевым показателям, но и развивать действующие кадры. Поэтому, если человек заинтересован, он развитие получит. Если нет – наверное, он в системе правительства не нужен. Поэтому призываю всех, кто еще не участвует, поучаствовать в «Команде Правительства». Во-первых, потому что в органах государственной власти стало интереснее работать. Во-вторых, даю голову на отсечение, что никакой непрозрачности там абсолютно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU