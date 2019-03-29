2019-03-29T17:37:23+03:00
Общество

Остановку транспорта ограничат на двух участках проспекта Гагарина

Ограничения вводятся с 18 апреля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В апреле сразу на двух участках на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде запретят остановку транспорта. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Так, согласно информации, остановка автомобилей будет запрещена возле ФОКа «Приокский» по адресу проспект Гагарина, 121/1. Кроме того, остановку транспортных средств запретят в районе дома №107 по проспекту Гагарина, зато на участке дороги возле этого же дома будет разрешено движение в обе стороны.

Ограничения на обоих участках будут введены с 18 апреля 2019 года (четверг).

- Просим автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - гласит сообщение на сайте Центра организации дорожного движения по Нижнему Новгороду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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