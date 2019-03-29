2019-03-29T16:20:11+03:00
Происшествия

Нижегородец трижды ударил соседа ножом из-за несуществующей протечки

Пострадавший сейчас находится в реанимации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, покушавшегося на жизнь соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 27 марта 2019 года в доме на улице Дьяконова злоумышленник позвал соседа пройти к нему в квартиру, заявив, что тот его проливает. Мужчины осмотрели квартиру, но никаких следов протечки не обнаружили. Тогда они договорились утром вызвать представителей домоуправляющей компании. Сосед пошел к себе домой, однако злоумышленник догнал его на лестничной площадке и трижды ударил ножом.

Потерпевший 41-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, однако свою вину он пока не признает и от дачи показаний отказывается. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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