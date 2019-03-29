Глеб Никитин призвал развивать социальное такси в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-29T15:15:01+03:00

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Вопросы социальной поддержки пожилых жителей Нижегородской области обсудили на заседании регионального правительства в четверг, 28 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Одним из основных вопросов стало обсуждение хода реализации в Нижегородской области первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Среди важнейших задач – стимулирование занятости граждан пожилого возраста. По словам и.о. министра социальной политики Нижегородской области Алексея Исаева, в 2018 году в службы занятости обратились 7,3 тысяч граждан старшего возраста, а к профессиональному обучению приступили 95 человек. Причем самыми популярными программами обучения стали профессии охранника, бухгалтера, оператора котельной, специалиста по маркетингу и флориста, а также курсы компьютерной и финансовой грамотности.

- Для граждан старшего возраста особенно важно обеспечение транспортной доступности. Поэтому, кроме адаптации общественного транспорта, надо развивать и систему социального такси, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU