Нижегородское правительство и концерн «Алмаз Антей» подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-29T14:12:11+03:00

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Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин и заместитель гендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей» Александр Ведров подписали соглашение о сотрудничестве 28 марта, передает пресс-служба облправительства.

Как уточнил нижегородский чиновник, договор предусматривает расширение производства гражданской продукции на предприятиях концерна. Тем более за последние годы организации ОПК региона прошли глубокую модернизацию и купили самые современные технологии, позволяющие выпускать конкурентоспособную продукции как в России, так и за ее пределами.

- В условиях снижения гособоронзаказа эти возможности надо использовать для расширения производства высокотехнологичных продуктов гражданского назначения, - уверен Люлин.

Соглашение с «Алмаз Антей» поможет справиться с задачей по привлечению дополнительных заказов гражданского назначения для местных предприятий.

- Планируется производство новых видов оборудования и материалов для аддитивных технологий, композитных материалов, радиоэлектроники, специальной и коммунальной техники, автокомпонентов, - пояснил чиновник.

Сообщалось, что по решению губернатора Глеба Никитина в 2018 году запустили новые меры финансовой поддержки, в частности компенсацию процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестпроектов. Субсидию на 82,6 млн рублей получили 25 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU