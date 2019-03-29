Елена Саксонова стала первым замом главы минздрава Нижегородской области
Первым замом главы регионального минздрава назначена Елена Саксонова, которая с 2004 по 2012 годы занимала в ведомстве различные должности. Об этом говорится на сайте министерства.
Саксонова будет курировать программу развития здравоохранения, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, обеспечения граждан лекарствампи, а также разработку и реализацию программы госгарантий оказания помощи населению.
Первый заместитель уверена, что министерство выполнит задачи, поставленные перед нижегородским здравоохранением Стратегией развития региона и нацпроектами.
- В первую очередь мы должны ориентироваться на повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение уровня смертности населения и повышение средней ожидаемой продолжительности жизни жителей региона, - отметила Саксонова.
Стратегическая задача министерства до 2024 года, по ее словам, состоит в грамотной реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», создании «Бережливых поликлиник» и формировании онкологического кластера.
ИСТОЧНИК KP.RU