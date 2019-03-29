Почта России выпустила конверты и штемпель к 100-летию со дня рождения поэта Александра Люкина

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-29T13:32:30+03:00

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Спецгашение конвертов почтовым штемпелем одного дня, выпущенных к столетию со дня рождения нижегородского поэта Александра Люкина, прошло в торжественной обстановке в Музее истории завода «Красное Сормово» 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала Почты России.

Александр Люкин некогда работал в заводском музее, а после возглавлял литературное объединение сормовских поэтов ЛИТО «Волга», которое позже назвали в его честь.

На почтовом конверте - портрет и годы жизни поэта, а на штемпеле одного дня - дата, портрет Люкина и слова «100 лет со дня рождения. А. И. Люкин, Почта России, Нижний Новгород, 603000».

Замдиректора музея Маргарита Финюкова призналась, что конверты и специальный штемпель к 100-летию поэта - огромная честь для всех сотрудников учреждения культуры.

- Это еще одна ценная возможность увековечить имя нижегородского поэта, - добавила Финюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU