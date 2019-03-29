2019-03-29T13:02:30+03:00
Происшествия

Жителю Арзамаса грозит до пяти лет тюрьмы из-за кражи женской сумочки

На преступление его подтолкнуло чувство мести
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Арзамаса, укравшего личные вещи своей новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратилась местная жительница Арзамаса, которая рассказала, что познакомилась с мужчиной на тематическом сайте и пошла с ним в кафе. Там пара разругалась, и женщина поспешила покинуть заведение, забыв сумку с личными вещами. Через несколько минут она вернулась, чтобы забрать оставленное, однако ни сумки, ни нового знакомого не обнаружила.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины. Он был задержан дома, а после доставлен в участок. Украденные им вещи благополучно вернули пострадавшей.

Уже в полиции злоумышленник признался, что пошел на кражу из-за мести. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ему грозит тюремный срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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