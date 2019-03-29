2019-03-29T12:47:21+03:00
Происшествия

Крупный нижегородский застройщик уклонился от налогов в размере 189,4 млн рублей

В офисах и складских помещениях компании проводятся обыски
Анастасия НАЗАРОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ООО «Маращстрой» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что крупнейший нижегородский застройщик создал документооборот с фиктивными организациями для применения вычета налога на добавленную стоимость и уклонился от налогов в размере 189,4 млн рублей.

Сейчас следователи вместе с УФСБ по Нижегородской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводят обыски в офисах и складских помещениях компании «Маращстрой». Кроме того, обыскиваются места проживания должностных лиц, чтобы найти и изъять документы, представляющие интерес для расследования.

Вдобавок ко всему проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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