2019-03-29T12:22:40+03:00
Общество

Работникам предприятий-участников «Эффективной губернии» предлагают пройти бесплатное обучение

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета
Анастасия НАЗАРОВА
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Работникам предприятий, участвующих в проекте «Эффективная губерния», предлагают пройти бесплатное обучение класса MBA по программе «Лидеры производительности». Об это заявил глава регионального минпрома Максим Черкасов.

Чиновник уточнил, что обучение проводится за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме теории участников программы ждут стажировки на образцовых предприятиях (в том числе заграничных) и разработку группового проекта, направленного на повышение производительности труда. Преподавателями станут представители ведущих российских и иностранных образовательных организаций, а также успешные бизнесмены.

По словам Черкасова, в общей сложности обучение продлится полгода, начиная с мая. Заявки принимаются по адресу info@minprom.kreml.nnov.ru.

Ранее «Комсомолка» писала, что «Эффективная губерния» - совместный проект облправительства и «Росатома», реализуемый по инициативе главы региона Глеба Никитина с начала прошлого года. За это время в программу было вовлечено свыше 350 предприятий с 1051 проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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