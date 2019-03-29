2019-03-29T12:09:53+03:00
Общество

Маршрут № 9 восстановят в микрорайоне Бурнаковский

Правда, ходить он будет по измененному маршруту
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В микрорайоне Бурнаковский планируется восстановить автобусный маршрут № 9. С соответствующей просьбой обратились жители Московского района к главе города Владимира Панову в ходе прошедшей накануне встречи.

- Маршрут № 9 есть в нашем реестре. Однако сейчас он не обеспечен подвижным составом, поэтому не функционирует, - пояснила директор департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Елена Лекомцева. – Путь его следования несколько отличается от того, который предлагают жители микрорайона. Но мы обязательно проработаем этот вопрос и в ближайшее время постараемся изменить путь его следования в соответствии с пожеланиями жителей. И постараемся обеспечить его подвижным составом.

Кстати, глава города Владимир Панов тут же предложил использовать на этом маршруте автобусы, освободившиеся после запуска отремонтированных «гармошек».

- У нас скоро многострадальные «гармошки» отремонтируют – как раз можно будет произвести замену, - предложил мэр. – В течение недели необходимо проработать этот вопрос с точки зрения сроков реального запуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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