2019-03-29T11:39:08+03:00
Общество

Более 40 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области в 2019 году

Большая часть работ будет вестись на трассе М-7 «Волга»
Анастасия НАЗАРОВА
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В 2019 году в Нижегородской области отремонтируют 44 км федеральных трасс и двух переправ. Основные работы будут вестись на трассе М-7 «Волга», передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

Так, на участке дороги с 510 по 524 км в Лысковском районе полностью заменят дорожное покрытие, восстановят автобусные остановки, укрепят обочины, обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Те же работы проведут на участке с 568 по 573 км в Воротынском районе. Справиться планируется за 8 месяцев.

Кроме того, в порядок приведут два искусственных сооружения. С марта по ноябрь ремонт будет вестись на левому мосту через реку Сундовик в Лысковском районе и на путепроводе в Богородском районе.

В конце апреля стартует ремонт участка с 218 по 231 км на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов в районе Починок. Там до конца ноября заменят дорожное покрытие и поставят остановочные павильоны. На участке с 95 по 107 км в Арзамасском районе заменят верхний слой дорожного покрытия.

В планах полностью закончить проекты по капремонту на участках трассы Р-158 с 32 по 40 км и с 24 по 32 км. Сейчас проходит корректировка проектной документации по капремонту участков этой трассы с 171 по 183 км и с 212 по 218 км. Оба объекта хотят ввести в строй в 2020 году.

Вдобавок ко всему в 2019 году начнется проектирование строительства путепровода через железную дорогу на 347 км трассы М-7 в Володарском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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