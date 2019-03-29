Весенний призыв стартует в Нижегородской области 1 апреля

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-29T10:49:10+03:00

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В понедельник, 1 апреля 2019 года, в Нижегородской области стартует кампания, в ходе которой из нашего региона отправятся служить в армию более трех тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Тысяча призывников будут служить в Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках, а также в подразделения специального назначения министерства обороны РФ. Еще 500 – в Национальной гвардии.

Подготовку к военно-учетным специальностям проходят около 600 жителей Нижегородской области. Все они поедут в воинские части для прохождения службы по этим направлениям.

По словам военного комиссара Нижегородской области Владимира Пакова, почти 30% призывников в этом году – люди с высшим образованием.

- 20 нижегородцев будут направлены в научные роты. Более 20 призывников на сегодняшний день уже приняли решение заменить год военной службы по призыву на два года службы по контракту. Как показывает практика, многие из них в последующем становятся профессиональными военными, - пояснил он.

Первые отправки нижегородцев в войска начнутся во второй половине апреля.

Кстати, на сегодняшний день военную службу по призыву проходят более пяти тысяч нижегородцев.

В период весеннего призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать «прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефону 419-79-14.

ИСТОЧНИК KP.RU