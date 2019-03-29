2019-03-29T10:36:42+03:00
Общество

Более 600 незаконных торговых точек демонтировали в Нижнем Новгороде

Сумма наложенных административных штрафов составила 3,8 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
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Более 600 самовольных нестационарных торговых объектов были демонтированы в прошлом году, 225 из них – в принудительном порядке. На эти цели были потрачены более пяти с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода.

Для пресечения незаконной деятельности были составлены 1737 протоколов, а сумма наложенных административных штрафов превысила три с половиной миллиона рублей.

Согласно информаци, за 2019 год в городе уже снесены тридцать незаконных объектов.

- В департаменте отметили, что данные меры принимаются для формирования здоровой конкурентной среды и привлечения предпринимателей к участию в конкурсных процедурах по определению победителей открытых аукционов на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), - гласит сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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