«Горячая линия» по вопросам содействия нижегородским предприятиям пройдет 1 апреля
В понедельник, 1 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде будет работать «горячая» телефонная линия по теме: «Содействие предприятиям в поиске партнеров в городах-побратимах». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Все желающие смогут позвонить по норму 433-06-26 с 9:30 до 12:00. Специалисты комитета международных отношений будут проводить консультации.
Напомним, 14 июня 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр Ираклиона господин Василис Ламбринос подписали Соглашение об установлении побратимских связей между городами. Ираклион (Греческая Республика) стал шестнадцатым городом, с которым приволжская столица установила побратимские связи.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области прошло совещание по вопросам социально-экономического развития. Участники сосредоточились на обсуждении реализации национальных проектов в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU