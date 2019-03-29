2019-03-29T10:00:45+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам содействия нижегородским предприятиям пройдет 1 апреля

Специалисты проведут консультации по вопросам поиска иностранных бизнес-партнеров
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 1 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде будет работать «горячая» телефонная линия по теме: «Содействие предприятиям в поиске партнеров в городах-побратимах». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все желающие смогут позвонить по норму 433-06-26 с 9:30 до 12:00. Специалисты комитета международных отношений будут проводить консультации.

Напомним, 14 июня 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр Ираклиона господин Василис Ламбринос подписали Соглашение об установлении побратимских связей между городами. Ираклион (Греческая Республика) стал шестнадцатым городом, с которым приволжская столица установила побратимские связи.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области прошло совещание по вопросам социально-экономического развития. Участники сосредоточились на обсуждении реализации национальных проектов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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