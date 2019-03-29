2019-03-29T10:39:33+03:00
Общество

Проектировщик сорвал сроки капремонта в школе №123

Владимир Панов потребовал привести в соответствие проектную документацию
Валерия ГРОМОВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил ход капитального ремонта в школе №123. В результате выяснилось, что проектировщик сорвал сроки работ.

В результате Владимир Панов потребовал привести в соответствие проектную документацию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, капремонт здания начался два месяца назад. Когда подрядчик начал работать на объекте, оказалось, что проектировщики не учли ряд конструктивных особенностей школы, и нужны серьезные доработки.

- Так, согласно проекту, все перекрытия школы бетонные и в качестве отделочных материалов указывается плитка. По факту оказывается, что перекрытия на деревянных балках, - пояснили в мэрии.

Проектировщик Александр Плотников назвал следующую причину: обследование здания производилось в период функционирования школы.

Панов, в свою очередь, заявил, что работы не будут приостановлены, и поручилгородскому департаменту строительства и капремонта оказать содействие подрядчику во внесении корректировок в существующий проект.

А подрядчик пообещал, что дети смогут вернуться в родные стены в сентябре.

- Мы рассчитываем выполнить все свои обязательства. Максимально приложим все усилия, чтобы выполнить условия контракта в срок,- сообщил директор подрядной организации Александр Макеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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