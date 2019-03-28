2019-03-28T19:29:31+03:00
Политика

Александр Парамонов: "Хочется развеять миф о том, что в управленческих конкурсах все заранее решено"

Директор филиала РАНХиГС рассказал о кадровом взаимодействии с администрацией Дзержинска
Кирилл КОТОВ
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Александр Парамонов: "Хочется разбавить миф о том, что в управленческих конкурсах все заранее решено". Фото: Иван ПЕСТРЫЙАлександр Парамонов: "Хочется разбавить миф о том, что в управленческих конкурсах все заранее решено". Фото: Иван ПЕСТРЫЙ
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Директор Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов принял участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Заседание было посвящено проекту «Команда Правительства» как положительному опыту подбора кадров в органы исполнительной власти.

Как отметил Парамонов, он изнутри знает, как происходит отбор управленцев, и хочет развеять миф о том, что все решено и те, кто должен пройти, пройдут.

- У нас в Нижегородской области поменялась власть, и, конечно же, это коснулось второго города в регионе – Дзержинска. Там пришел новый глава города, и при первой же нашей с ним встрече он сказал мне, что ему нужен кадровый резерв, нужны люди, которые сегодня зайдут в администрацию. «Я хочу честно взаимодействовать с филиалом РАНХиГС, который есть в Дзержинске», - сказал он. И, безусловно, мне это было приятно и, скажу больше, мы к этому были готовы, - отметил Александр Парамонов.

Вот мы говорим о формировании управленческих кадров: я скажу, что в дзержинском филиале методики взяты именно от РАНХиГСа. И начиная с 2014 года введена методика, введено обучение на бизнес-симуляторах, которые сейчас у нас внедряются в конкурсах «Лидеры России». В программах РАНХиГСа с 2014 года существует модель бизнес-баттл, который проходят наши студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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