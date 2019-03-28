2019-03-28T19:01:32+03:00
Общество

Глеб Никитин: «За реализацию нацпроектов в регионе закреплена персональная ответственность»

В Нижегородской области создано шесть ведомственных и один региональный проектный офис
Анастасия НАЗАРОВА
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Механизмы реализации нацпроектов в Нижегородской области обсудили участники совещание под председательством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, которое прошло в столице Приволжья 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По словам присутствовавшего на встрече главы региона Глеба Никитина, в Нижегородской области нормативно закреплена персональная ответственность за реализацию нацпроектов. Так, на губернаторе лежит ответственность за их реализацию в области в целом, за его замами - по курируемым направлениям, за главами органов исполнительной власти - за реализацию региональных составляющих федеральных проектов.

- Сейчас идет закрепление ответственности и распределение значений показателей за органами МСУ, - отметил Никитин.

Чиновник добавил, что работа по обеспечению реализации нацпроектов в регионе осуществляется на принципах проектного управления. В органах исполнительной власти сформировано шесть ведомственных проектных офисов и четыре ведомственных рабочих группы.

- В их зону ответственности входит непосредственная разработка и реализация региональных проектов и обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти, - пояснил губернатор. - Региональный проектный офис создан на базе минэкономразвития и инвестиций. Он осуществляет общую координацию реализации нацпроектов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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