2019-03-28T18:59:12+03:00
Политика

Алексей Карапузов: «”Команда Правительства” – это инструмент не только отбора кадров, но и их развития»

Самый молодой заместитель мэра Нижнего Новгорода рассказал о своей мотивации занять этот пост
Кирилл КОТОВ
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Алексей Карапузов: «”Команда Правительства” – это инструмент не только отбора кадров, но и их развития». Фото: Иван ПЕСТРЫЙАлексей Карапузов: «”Команда Правительства” – это инструмент не только отбора кадров, но и их развития». Фото: Иван ПЕСТРЫЙ
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Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов поделился своей мотивацией стать чиновником на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды» «ОколоКремля» на тему «Команда Правительства» как положительный опыт подбора кадров в органы исполнительной власти 28 марта.

- Мотивацией моего переезда из Москвы в Нижний Новгород ради этой должности стала социальная составляющая, понимание того, для чего нужна та работа, которую я делаю, - сказал Алексей Карапузов. - В какой-то момент человек задумывается - что делает его счастливым. У нас есть два пути. Либо ты приходишь к определенному уровню дохода и живешь дальше, не развиваясь, и считаешь, что этого достаточно - создать семью и получать какие-то материальные блага. Или же ты считаешь, что можешь сделать что-то большее, чему-то посвятить себя. Просто высокий доход лично мне не добавляет счастья. Для меня быть счастливым - создавать блага для общества, применять свой интеллектуальный потенциал, чтобы делать лучше город, в котором я живу. Звучит как миссия, но такова моя мотивация.

Я не считаю, что этап отбора для меня закончен. Для нас, участников, это возможности и ответственность одновременно. Нам ежедневно приходится доказывать свою компетентность и соответствие занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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