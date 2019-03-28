2019-03-28T18:53:23+03:00
Общество

В Нижегородской области прошло совещание по вопросам социально-экономического развития

Участники сосредоточились на обсуждении реализации национальных проектов в регионе
Анастасия НАЗАРОВА
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Реализацию национальных проектов на территории Нижегородской области обсудили на совещании под председательством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, которое состоялось в столице Приволжья 28 марта. Как информирует пресс-служба регионального правительства, мероприятие состоялось при участии губернатора Глеба Никитина.

Комаров отметил, что Нижегородская область показывает один из самых низких показателей по количеству людей с доходом меньше величины прожиточного минимума на одного человека.

- Внушают оптимизм показатели роста жилищного строительства, которые практически не менялись в прошлом году, а сейчас мы видим определенный рост. Хочу отметить такие важные достижения региона, как создание высокотехнологичных рабочих мест, увеличение экспорта и промпроизводства. Это базовые показатели, которые в перспективе увеличат рост доходов и улучшат качество жизни людей, - считает полпред.

В свою очередь глава региона рассказал, что реализация нацпроектов на нижегородской земле в самом разгаре. Регион участвует в 52 федеральных проектах, общая сумма финансирования которых на ближайшие 6 лет запланирована в объеме 180 млрд рублей.

Губернатор пояснил, что было принципиально обеспечить участие региона во всех нацпроектах, по которым предусмотрены межбюджетные трансферты субъектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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