Владимир Аврамцев: "Нижегородская область творчески реализовала установку по развитию кадрового потенциала"

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-28T18:46:03+03:00

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Заместитель директора Нижегородского института - филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области, рассказал об участии академии в проекте «Команда Правительства».

- Президент на встрече с вновь избранными губернаторами, которые являлись выпускниками программы подготовки РАНХиГС, дал установку на прозрачность и открытость в работе с резервом управленческих кадров, - напомнил Владимир Аврамцев. - Потом появились два документа: общая концепция с этим резервом и методические рекомендации по реализации этой концепции. Оба документа готовились в РАНХиГС и таким образом все субъекты получили установку президента и соответствующую базу.

Но с чувством глубокого удовлетворения мы хотим отметить, что Нижегородская область здесь была не просто первой. Она творчески реализовала эту установку и эти нормативные документы и указания. Во-первых, это сделано на цифровой платформе, что сейчас более чем актуально. Во-вторых, здесь рассматривается не только отбор, не та верхушка айсберга, которую видим мы все, но и развитие, развитие всей карьеры, того, кто регистрируется на портале «Команда Правительства».

Что касается нашего участия, мы как структурное подразделение участвуем в этих процессах. По заданиям нашего головного вуза сюда приезжают специалисты. Еще ценно то, что в реализации этих методических рекомендаций была творческая работа. Очень многое было сделано самостоятельно, в этом уникальность и ценность этого продукта. На базе нашего института проводятся в основном мероприятия второго, очного этапа: это проблемно-деловая игра по выборам министров и личностно-профессиональное интервью. Важно то, что с правительством Нижегородской области у нас плотное взаимодействие, и мы очень рады этому.

ИСТОЧНИК KP.RU