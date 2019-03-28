2019-03-28T18:21:16+03:00
Спорт

Юные нижегородцы завоевали золото первенства России по настольному теннису

Спортсменки будут бороться за звание лучших в одиночном и парном разрядах
Анастасия НАЗАРОВА
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Воспитанницы нижегородских спортивных школ стали обладательницами золотых медалей первенства России по настольному теннису среди юниров. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В четверг, 28 марта, завершились игры в командных встречах в рамках соревнований в Верхней Пышме Свердловской области. В команде нижегородцев под руководством тренера Сергея Шайтанова - спортсменки 2002-2003 годов рождения: Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер, Софья Князева, Анна Кулемина и Кира Кочешкова.

Как уточнили в департаменте, золото удалось завоевать в финальной встрече с московской командой, которая завершилась со счетом 3-1. В первой встрече девушки играли со свердловской командой (3-1) и попали на ленинградскую команду (3-0).

- Хорошая игра Тэнцер и ее победа над Колиш 3-0, а затем победа над ярославской командой 3-0 и, наконец, финал с Москвой, где победа была за нашей командой, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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