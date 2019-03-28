Более 70 спортивных пар участвуют в Зимнем кубке Нижегородского кремля по выездке

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-28T17:15:02+03:00

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Зимний кубок по выездке (0+) стартовал в Нижнем Новгороде 28 марта. Об этом сообщает региональный минспорт.

Участие в соревнованиях, которые продлятся до 31 марта, принимают около 70 спортивных пар в шести зачетах (дети, юноши, юниоры, взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях, любители) из ведущих нижегородских клубов: Нижегородский центр верховой езды, СШОР по современному пятиборью и конному спорту, ДЮСШ «Олимп», КЭК «Ассамблея», КК «Аргамак», а также из других регионов России (Кировская область, республика Татарстан).

Кроме определения победителей в каждом тесте, будет разыгрываться абсолютное первенство среди детей, юношей, юниоров, взрослых по группе А, взрослых по группе В и любителей по группе D.

Соревнования начинаются в 10.00 по адресу Овражная улица, 62а (конноспортивный комплекс «Пассаж»). Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU