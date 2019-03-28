Трем нижегородским инвестпроектам присвоен приоритетный статус

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-28T17:06:56+03:00

Такое решение принято президиумом Совета по стратегии развития под председательством Глеба Никитина

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Три нижегородских инвестпроекта получили приоритетный статус. Соответствующее решение было принято президиумом Совета по стратегии развития и инвестициям под председательством главы региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Приоритетный статус присвоен ООО «Компания Зеленый город» (производит фруктово-ягодные и овощные наполнители, сгущенное вареное молоко в Кстовском районе), ООО «Рассвет» (производит клубнику, голубику, малину, ежевику и жимолость в Сергачском районе) и ООО «Нижегородские волокна конопли». Последняя компания занимается строительством пенько-перерабатывающего предприятия в Пильнинском районе (проект направлен на создание самого крупного в стране промпроизводства высококачественной продукции из технической конопли).

Всем трем инвестпроектам окажут господдержку в виде льгот по налогу на имущество. В планах предоставить льготы за 4,5 года на общую сумму 21,3 млн рублей. С 2025 года ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Нижегородской области составит свыше 4,1 млн рублей.

- Наша цель, как и прежде, - укрепление инвестиционного потенциала региона, - заявил Глеб Никитин. - Проекты, способствующие импортозамещению, повышению производительности труда, направленные на создание новых производств и дополнительных рабочих мест, будут нами поддерживаться.

ИСТОЧНИК KP.RU