МП «ЕЦМЗ» проведет новые процедуры по закупке мясной и молочной продукций

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-28T16:38:47+03:00

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Единый центр муниципального заказа пообещало учесть все замечания УФАС по региону и провести повторные процедуры по закупкам мясной и молочной продукций. Об этом заявили на предприятии.

Напомним, антимонопольная служба предписала аннулировать два открытых аукциона на поставку мясной и молочной продукций на общую сумму свыше 866,6 млн рублей. Такое решение ФАС принято по результатам рассмотрения жалоб ООО «Нижегородская логистическая компания».

Пока же ЕЦМЗ вынуждено провести быструю конкурсную процедуру с закупкой у единственного поставщика, чтобы организовать непрерывное питание детей в садах и школах. На новую процедуру закупки уйдет примерно месяц.

По словам и. о. гендиректора ЕЦМЗ Владимира Жмакина, продукция закупается у единственного поставщика, чтобы не было срывов в организации питания в детских учреждениях. При этом добавил, что все закупки продуктов проводятся согласно законодательству. Договор заключается с поставщиком, который при прочих равных условиях представил предложения, которые в полной мере отражают соотношение цены и качества.

ИСТОЧНИК KP.RU