Подрядчик начнет устранять дефекты в сквере имени 1905 года в середине апреля

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-28T15:04:37+03:00

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Компания, которая занималась благоустройством сквера 1905 года на площади Свободы в Нижнем Новгороде, начнет устранять дефекты в середине апреля. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности замглавы Нижегородского района Сергей Самсонов, сообщает пресс-служба мэрии.

- Вчера я был там и подтверждаю наличие определенных проблем с покрытием. Согласно договору с подрядной организацией, у нас есть пять лет гарантийного срока, в течение которого они обязаны устранять любые появившиеся дефекты, - пояснил Самсонов.

По его словам, подрядчик уже оценил объем необходимых работ.

Напомним, в декабре стало известно, что подрядчик, который выполнял работы по благоустройству сквера, не уложился в отведенные сроки на выполнение первого этапа. Из-за этого с ним был расторгнут контракт. Работы задержались почти на два месяца. Согласно информации, сумма невыполненных работ составила 19,7 миллиона рублей, а штраф - более миллиона рублей.

А 12 октября появилась информация, что в городе будет строиться новая ветка метро, благодаря которой появятся еще две станции: «Оперный театр» и «Площадь Сенная». Согласно проекту, вторая станция будет располагаться именно в сквере 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU