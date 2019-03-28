Нижегородский поставщик нефтепродуктов уклонился от уплаты налогов на 222 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-28T14:37:29+03:00

Сейчас в офисах компании проходят обыски

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Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении руководителей ООО «Терминал» по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» УК РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, владельцы компании заключали фиктивные сделки по отчуждению недвижимости по заниженной стоимости в пользу физических лиц, а через некоторое время эти объекты были проданы по рыночной стоимости. ООО «Терминал», кстати, занимается поставками нефтепродуктов.

- Также должностными лицами ООО «Терминал» была применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями, - гласит в сообщении.

Таким образом, они задолжали государству более 222 миллионов рублей налогов.

Сейчас в офисах компании проходят обыски. Правоохранители ищут и изымают предметы и документы, представляющие интерес для расследования.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU