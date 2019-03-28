Нижегородский поставщик нефтепродуктов уклонился от уплаты налогов на 222 миллиона рублей
Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении руководителей ООО «Терминал» по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» УК РФ.
Как сообщается на сайте ведомства, владельцы компании заключали фиктивные сделки по отчуждению недвижимости по заниженной стоимости в пользу физических лиц, а через некоторое время эти объекты были проданы по рыночной стоимости. ООО «Терминал», кстати, занимается поставками нефтепродуктов.
- Также должностными лицами ООО «Терминал» была применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями, - гласит в сообщении.
Таким образом, они задолжали государству более 222 миллионов рублей налогов.
Сейчас в офисах компании проходят обыски. Правоохранители ищут и изымают предметы и документы, представляющие интерес для расследования.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU