Спасатели нашли тело второго пропавшего без вести рыбака
Утром 28 марта в Балахне (Нижегородская область) без вести пропали четыре рыбака. ЧП произошло, когда мужчины ловили рыбу в Волге. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около восьми часов.
Через полтора часа спасатели нашли тело одного из них, а в 10:20 нашли самодельную лодку с мотором. Обстоятельства трагедии выясняются.
Как сообщает пресс-служба ведомства, еще через три часа, в 12:25, было обнаружено тело второго.
Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области продолжают работать на месте происшествия. Ведутся поиски еще двоих человек.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Нижнем Новгороде спасатели МЧС вытащили из ледяной воды 54-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед, когда решил половить рыбу на реке Левинка в Московском районе. В какой-то момент лед под ногами нижегородца треснул. Рыбак оказался в ледяной воде на расстоянии порядка 70 метров от берега. К счастью, это увидели местные жители, которые вызвали спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU