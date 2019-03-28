2019-03-28T14:21:41+03:00
Происшествия

Спасатели нашли тело второго пропавшего без вести рыбака

Поиски еще двоих мужчин продолжаются
Юлия ИСАЕВА
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Утром 28 марта в Балахне (Нижегородская область) без вести пропали четыре рыбака. ЧП произошло, когда мужчины ловили рыбу в Волге. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около восьми часов.

Через полтора часа спасатели нашли тело одного из них, а в 10:20 нашли самодельную лодку с мотором. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщает пресс-служба ведомства, еще через три часа, в 12:25, было обнаружено тело второго.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области продолжают работать на месте происшествия. Ведутся поиски еще двоих человек.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Нижнем Новгороде спасатели МЧС вытащили из ледяной воды 54-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед, когда решил половить рыбу на реке Левинка в Московском районе. В какой-то момент лед под ногами нижегородца треснул. Рыбак оказался в ледяной воде на расстоянии порядка 70 метров от берега. К счастью, это увидели местные жители, которые вызвали спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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