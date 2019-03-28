Расходы бюджета Нижегородской области на 2019 год увеличены на четыре миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-28T13:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 марта 2019 года, в ходе заседания Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Так, допсредства будут направлены на различные социально значимые направления. Также увеличится дорожный фонд.

Более 567 миллионов рублей пойдут на увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на начало года, 399 миллионов рублей – на предоставление субсидий на обустройство контейнерных площадок и на приобретение мусорных контейнеров, 358 миллионов рублей – на предоставление субсидий на разработку проектно-сметной документации по объектам в рамках реализации проекта "Оздоровление Волги", 167 миллионов рублей – на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области.

Остальные деньги будут потрачены на ликвидацию свалок, соцвыплаты, закупку необходимых комплексов, разработки проектно-сметных документаций.

Также будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU