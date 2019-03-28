Алексей Коваленко досрочно сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-28T12:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

28 марта 2019 года на очередном заседании областного парламента Алексей Коваленко сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области.

Основной причиной досрочного прекращения деятельности депутата является переход на другую должность. В 2018 году в связи с ротационным решением ПАО «ЛУКОЙЛ» Алексей Коваленко, занимавший должность генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» был переведен на должность генерального директора АО «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ» в Румынию.

- Сегодня, когда моя профессиональная деятельность проходит за рубежом, совмещать ее с депутатством невозможно. Я понимаю, какая на мне лежит ответственность, ведь от того, как ты работаешь, какие цели ставишь, как добиваешься решения проблемных вопросов, напрямую зависит благосостояние каждой кстовской семьи. Эффективно работать руководителем крупного промышленного предприятия за пределами России и одновременно участвовать в разработке законодательных инициатив Нижегородской области - задача трудновыполнимая. Депутат должен быть «на месте», ежедневно общаться с людьми, с теми кто доверил ему защиту своих интересов. Именно поэтому я принял решение о досрочном сложении полномочий депутата Законодательного Собрания.

Хочется выразить признательность и благодарность моим избирателям – жителям Кстовского района, чья активность заряжала, давала силы на движение вперед. Своей активной гражданской позицией и стремлением изменить жизнь к лучшему вы помогали решать, казалось бы, подчас невыполнимые задачи. За годы плодотворной работы нам удалось реализовать большое количество проектов и решить важные социально- значимые вопросы. И все это стало возможно благодаря нашей совместной работе. Спасибо вам за неравнодушие, поддержку и доверие!

Но мы не останавливаемся на достигнутом. Команда компании «ЛУКОЙЛ» - профессионалы высочайшего уровня, продолжат работу в этом направлении. Один из них – заместитель генерального директора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень. Главным ориентиром для работы которого, будут ваши наказы, предложения и пожелания на благо Кстовского района и его жителей. Исполнить их – дело чести, - отметил Алексей Коваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU