В Нижнем Новгороде ушла из жизни преподаватель филологического факультета ННГУ Ирина Киреева

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-28T12:51:21+03:00

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27 марта 2019 года в Нижнем Новгороде умерла преподаватель филологического факультета ННГУ имени Лобачевского, профессор Ирина Киреева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Архангельская.

- Печальная новость. Ушла из жизни Ирина Васильевна Киреева, мой научный руководитель, наставник, замечательный человек, элегантная женщина. Очень будет ее не хватать, - написала нижегородка.

В 1954 году Ирина Васильевна окончила аспирантуру по кафедре Советской литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена в Ленинграде. Работала в ННГУ с 1960 года. В 1980-1991 годы она заведовала кафедрой зарубежной литературы, а в 1991-1999 годы - кафедрой журналистики. Ирина Киреева являлась членом Президиума Головного совета министерства образования Российской Федерации по специальности Журналистика.

Редакция "Комсомольской правды" приносит свои соболезнования родным и близким Ирины Васильевны.

ИСТОЧНИК KP.RU