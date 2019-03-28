Два человека погибли на пожаре из-за курения на улице Чаадаева

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-28T11:56:13+03:00

Еще 10 человек были эвакуированы

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Рано утром 28 марта 2019 года в Московском районе Нижнего Новгорода загорелся трехэтажный многоквартирный жилой дом. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, звонок от очевидцев поступил в дежурную часть в 5:34.

Спасатели отправились к месту происшествия на улицу Чаадаева. Там горела квартира, расположенная на третьем этаже. В подъезде создалось сильное задымление.

Сотрудники МЧС эвакуировали десятерых человек, двое из которых – дети.

В результате пожара сгорели постельные принадлежности на площади четыре квадратных метра. В квартире были найдены тела двоих человек: мужчины и женщины 1981 года рождения.

К загоревшемуся дому выезжали 43 сотрудника МЧС и семь единиц специальной техники. Причиной случившегося стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU