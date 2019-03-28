2019-03-28T11:32:48+03:00
Общество

Ямы на автомагистралях Нижнего Новгорода планируют залатать до 15 мая

На ямочный ремонт в 2019 году выделят около 200 млн рублей
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Нижнего Новгорода пообещала до 15 мая заделать ямы на автомобильных дорогах категорий «А» и «Б» с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного транспорта. Начать ямочный ремонт планируется в середине апреля, уточнили «Комсомольской правде» в департаменте дорожного хозяйства.

А с середины мая и до конца сезона будут ремонтироваться дороги категории «В». На муниципальных дворовых проездах ямочный ремонт будет проводиться при наличии ям и выбоин, превышающих предельные размеры.

- В этом году в ходе ямочного ремонта мы будем заходить и во дворы, поскольку количество обращений от жителей очень большое, - уточнил мэр Владимир Панов на брифинге 25 марта.

При этом в основном дворовыми территориями будут заниматься ДУКи и ТСЖ.

Планируемый объем ямочного ремонта в 2019 год составит примерно 233 тысячи квадратных метров. На эти цели выделят около 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Расходы бюджета Нижегородской области на 2019 год увеличены на четыре миллиарда рублей
Алексей Коваленко досрочно сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
В Нижнем Новгороде ушла из жизни преподаватель филологического факультета ННГУ Ирина Киреева
Два человека погибли на пожаре из-за курения на улице Чаадаева
Суд арестовал гендиректора компании «УС-620», строившей станцию метро «Стрелка»
Нижегородская область увеличивает поставки местной продукции в Германию
«Черная дыра», «Белое море» и полигон «Игумново» будут ликвидированы в 2020 году
В Нижнем Новгороде выросло число ДТП с участием общественного транспорта
100 детских площадок появятся в Нижнем Новгороде до конца года
В Нижнем Новгороде установят мемориальную доску заслуженному работнику МВД Виктору Рогову
БК «НН» сразится с «Джайентс Антверп» в четвертьфинале Лиги Чемпионов
Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте «Команда 800»
Икону Матроны Московской привезут в Нижний Новгород 8 апреля
Владимир Панов встретится с жителями Московского района 28 марта
В Нижегородской области подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства за 2018 год
У 19-летней студентки украли забытый в туалете айфон за 92 тысячи рублей
Нижегородский импортер алкоголя задолжал более 38 миллионов рублей налогов
Двое нижегородцев попали в больницу после пожаров 26 марта
Угрожая пистолетом, нижегородец снял с девушки цепочку и серьги
Главу сельсовета в Большеболдинском районе заподозрили в хищении бюджетных средств
Почти полторы тысячи кубов воды откачали с улиц заречной части Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Глеб Никитин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля
«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада
Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»