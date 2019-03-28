Ямы на автомагистралях Нижнего Новгорода планируют залатать до 15 мая

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-28T11:32:48+03:00

На ямочный ремонт в 2019 году выделят около 200 млн рублей

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Администрация Нижнего Новгорода пообещала до 15 мая заделать ямы на автомобильных дорогах категорий «А» и «Б» с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного транспорта. Начать ямочный ремонт планируется в середине апреля, уточнили «Комсомольской правде» в департаменте дорожного хозяйства.

А с середины мая и до конца сезона будут ремонтироваться дороги категории «В». На муниципальных дворовых проездах ямочный ремонт будет проводиться при наличии ям и выбоин, превышающих предельные размеры.

- В этом году в ходе ямочного ремонта мы будем заходить и во дворы, поскольку количество обращений от жителей очень большое, - уточнил мэр Владимир Панов на брифинге 25 марта.

При этом в основном дворовыми территориями будут заниматься ДУКи и ТСЖ.

Планируемый объем ямочного ремонта в 2019 год составит примерно 233 тысячи квадратных метров. На эти цели выделят около 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU