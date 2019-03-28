Суд арестовал гендиректора компании «УС-620», строившей станцию метро «Стрелка»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-28T10:56:37+03:00

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21 марта 2019 года в Москве был задержан генеральный директор компании «УС-620» Владислав Костенко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Несколько месяцев мужчина находился в федеральном розыске.

- В ходе расследования было установлено, что к хищению бюджетных денежных средств причастен один из руководителей подрядной строительной организации. Мужчина скрывался от следствия, не являлся на допросы и был объявлен в федеральный розыск, - гласит сообщение.

Он подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество» УК РФ. Костенко уже доставлен в Нижний Новгород и находится под арестом.

Напомним, компания «УС-620» занималась строительством станции метро «Стрелка».

Новая станция рядом со стадионом "Нижний Новгород" открылась 12 июня 2018 года - накануне открытия Чемпионата мира по футболу. Дата запуска несколько раз переносилась.

ИСТОЧНИК KP.RU