Нижегородская область увеличивает поставки местной продукции в Германию

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-28T10:19:54+03:00

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В Нижегородской области прошел форум «Ресурсоэффективные и инновационные технологии для модернизации и повышения эффективности в машиностроении». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, были проведены деловые встречи с участием представителей 15 саксонских компаний в формате B2B.

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, форум показал, что наш регион и Германия настроены на расширение экономических контактов.

- В мероприятии приняли участие 40 нижегородских компании, работающих в сферах машиностроения, металлургии, электроэнергетики и IT-технологий, - пояснила Гусева.

Немецкую делегацию в количестве 25 человек возглавил уполномоченный представитель Департамента содействия экономике Саксонии в России Манфред Либль. В состав делегации вошли представители ведущих саксонских предприятий, нацеленные на сотрудничество с нижегородским бизнесом.

К участию в форуме были приглашены нижегородские компании, заинтересованные во взаимодействии с саксонскими предприятиями в области общего и специального машиностроения, станкостроения, механической и металлообработки, металлургии, промышленной сварки и резки, производства двигателей и моторов, энергетического и электротехнического оборудования, транспортных средств и автокомпонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU