«Черная дыра», «Белое море» и полигон «Игумново» будут ликвидированы в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-28T09:21:39+03:00

При этом основные работы планируют выполнить уже в этом году

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В среду, 27 марта 2019 года, министерство экологии и природных ресурсов и специалисты ГК Корпорации «ГазЭнергоСтрой» побывали на свалке промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителе «Белое море» и полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» в Дзержинске.

В ходе мероприятия стало известно, что полная ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба должна быть завершена в 2020 году.

Сейчас на «Черной дыре» завершаются апробация и пуско-наладка уникального оборудования, которое позволяет безопасно ликвидировать опасные химические отходы.

На полигоне ТБО «Игумново» сейчас ведутся работы по технической рекультивации, а на территории «Белого моря» формируются слои геосинтетических материалов.

По словам замминистра экологии Александра Гриднева, работы на всех трех объектах контролируются правительством Нижегородской области, а стоимость работ составляет порядка семи миллиардов рублей.

- В соответствии с контрактом, планируется завершить ликвидацию в 2020 году. Но подрядчик гарантирует сделать основной пласт работ уже в этом году, - подчеркнул Гриднев.

Напомним, в начале декабря министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин приехал в Нижегородскую область с рабочим визитом. Они вместе с губернатором Глебом Никитиным побывали на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU