2019-03-27T17:30:38+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде выросло число ДТП с участием общественного транспорта

Большее количество аварий происходит с участием частных перевозчиков
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде прошло заседание общественного совета, на котором выступил начальник ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов. Он отметил, что в приволжской столице выросло количество аварий с участием общественного транспорта, сообщает телекомпания «Волга».

И основными причинами грубейших нарушений ПДД являются превышение скорости, резкое торможение, столкновения и наезды.

По словам Иванова, в 2018 году произошло 135 аварий с участием частных перевозчиков и 51 – с муниципальным транспортом.

В 2019 году ДТП тоже стало больше. Как пояснил заместитель начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду Сергей Горячев, с 1 января зарегистрировано уже 31 происшествие, в которых пострадали 58 человек.

На мероприятии также присутствовал мэр Владимир Панов, который заявил, что в городе сейчас ведется большая работа по обеспечению безопасности на дорогах, особенно в части общественного транспорта. Но эта работа требует усиления контроля.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду, первый заместитель генерального директора телекомпании "Волга" Александр Резонтов, в свою очередь, отметил, что вопрос безопасности дорожного движения и рост аварийности с участием пассажирского транспорта привлекает внимание общественности и вызывает обеспокоенность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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