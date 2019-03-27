100 детских площадок появятся в Нижнем Новгороде до конца года

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-27T16:55:47+03:00

На эти цели будут выделены 30 миллионов рублей

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Нижний Новгород потратит 15 миллионов рублейна установку детских площадок в городе. Об этом в ходе заседания городской думы сообщил мэр Владимир Панов.

По его словам, это лишь часть финансирования. Всего на установку 100 объектов направят 30 миллионов рублей.

- Сейчас районные администрации должны организовать работу с жителями и с депутатами городской думы для того, чтобы выбрать места для игровых площадок в самое ближайшее время, - цитирует Панова пресс-служба горадминистрации.

Градоначальник отметил, что площадки появятся в основном во дворах

многоквартирных домов. Также еще четыре миллиона рублей выделили для участия в национальном проекте «Спорт — норма жизни».

- В этом году четыре района города получат хорошие воркаутные площадки, - пояснил Панов.

Помимо этого из бюджета Нижнего Новгорода выделили 33 миллиона рублей на оплату путевок в детские лагеря. Почти три тысячи детей смогут отдохнуть в муниципальных лагерях «Надежда», «Чайка», «Александровка» и «Лесной» бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU