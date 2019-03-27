В Нижнем Новгороде установят мемориальную доску заслуженному работнику МВД Виктору Рогову

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-27T16:27:15+03:00

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27 марта 2019 года в ходе заседания городской думы депутаты единогласно поддержали предложение увековечить память Заслуженного работника МВД Виктора Павловича Рогова, который внес большой вклад в развитие пожарной службы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Инициатива поступила от ГУ МЧС России по Нижегородской области и совета Ообщественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Нижегородской области.

Полковник внутренней службы Виктор Павлович Рогов – кавалер орденов Красной Звезды и «Знак Почета» – с 1962 по 1978 годы возглавлял управление пожарной охраны УВД Горьковского облисполкома. Под его руководством был создан штаб пожаротушения с круглосуточной дежурной группой, были построены здания учебного пункта, двух полигонов, полос психологической подготовки, четырех крытых спортивных комплексов для проведения круглогодичных тренировок по пожарно-строевой подготовке. Он организовал строительство нового здания управления пожарной охраны на Окском съезде, д. 6.

Планируется, что установку, сохранность, содержание, реставрацию, ремонт мемориальной доски обеспечит ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU