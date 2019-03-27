БК «НН» сразится с «Джайентс Антверп» в четвертьфинале Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-27T15:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 марта, в 19:00 в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Местный БК «НН» сразится с бельгийским клубом «Антверп Джайентс».

-«Нижний Новгород» и «Антверпен» - это команды, прошедшие путь от квалификации до ¼ финала. Нужно понимать, что наш соперник неслучайно оказался в восьмерке сильнейших Лиги Чемпионов. Могу сказать, что никому не стоит ожидать такого же матча, как получился в прошлое воскресенье против «Зелены Гуры» в Единой Лиге ВТБ, - заявил главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

Перед и во время матча для болельщиков будет организована развлекательная программа: конкурсы от ведущего, зоны рисования плакатов и аквагрима. Все желающие смогут сыграть в баскетбол на Sony PlayStation или сфотографироваться на память в специальной фотозоне. Также в фойе будут установлены столы для настольного тенниса.

ИСТОЧНИК KP.RU