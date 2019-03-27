2019-03-27T15:47:58+03:00
Спорт

БК «НН» сразится с «Джайентс Антверп» в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Матч пройдет 27 марта в 19:00
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 марта, в 19:00 в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Местный БК «НН» сразится с бельгийским клубом «Антверп Джайентс».

-«Нижний Новгород» и «Антверпен» - это команды, прошедшие путь от квалификации до ¼ финала. Нужно понимать, что наш соперник неслучайно оказался в восьмерке сильнейших Лиги Чемпионов. Могу сказать, что никому не стоит ожидать такого же матча, как получился в прошлое воскресенье против «Зелены Гуры» в Единой Лиге ВТБ, - заявил главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

Перед и во время матча для болельщиков будет организована развлекательная программа: конкурсы от ведущего, зоны рисования плакатов и аквагрима. Все желающие смогут сыграть в баскетбол на Sony PlayStation или сфотографироваться на память в специальной фотозоне. Также в фойе будут установлены столы для настольного тенниса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде выросло число ДТП с участием общественного транспорта
100 детских площадок появятся в Нижнем Новгороде до конца года
В Нижнем Новгороде установят мемориальную доску заслуженному работнику МВД Виктору Рогову
Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте «Команда 800»
Икону Матроны Московской привезут в Нижний Новгород 8 апреля
Владимир Панов встретится с жителями Московского района 28 марта
В Нижегородской области подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства за 2018 год
У 19-летней студентки украли забытый в туалете айфон за 92 тысячи рублей
Нижегородский импортер алкоголя задолжал более 38 миллионов рублей налогов
Двое нижегородцев попали в больницу после пожаров 26 марта
Угрожая пистолетом, нижегородец снял с девушки цепочку и серьги
Главу сельсовета в Большеболдинском районе заподозрили в хищении бюджетных средств
Почти полторы тысячи кубов воды откачали с улиц заречной части Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Глеб Никитин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля
«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада
Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»