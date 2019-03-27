Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте «Команда 800»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-27T14:38:31+03:00

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Сегодня, 27 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялось мероприятие, посвященное запуску проекта «Команда 800». На нем присутствовали губернатор Глеб Никитин, мэр Владимир Панов и представители общественности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин объяснил присутствующим, почему проект называется именно «Команда 800».

- Никакой узкий экспертный совет или организационный комитет, федеральный, региональный не должны узурпировать право на внесение предложений по такому важному событию, как 800-летие Нижнего Новгорода, - заявил губернатор.

Он считает, что необходимо всем, у кого есть идеи, дать поддержку.

- Хотел бы призвать нижегородцев – вступайте в «Команду 800», активно предлагайте свои идеи. Но при этом задумайтесь, что ваше предложение будет означать для Нижнего Новгорода, каково будет наследие этого проекта. Каждое из событий должно либо запомниться, либо стать началом традиции, - подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, «те предложения, которые соберут большинство голосов в поддержку, будут обязательно публично рассмотрены».

Кстати, каждыйнижегородец может предложить свою идею по развитию Нижнего Новгорода. Для этого на портале есть два варианта: «Идея 800» и «Проект 800». Главное их различие – степень проработки. Если «Идея 800» - это тезисное описание сути инициативы, то «Проект 800» - это детально проработанное предложение с четкой целью и задачей.

Также в ходе этого мероприятия Глеб Никитин озвучил даты проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Было решено, что они стартуют 12 июня 2021 года, а завершатся 19 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU