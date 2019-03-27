Икону Матроны Московской привезут в Нижний Новгород 8 апреля

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-27T14:15:39+03:00

Она будет находиться в храме в честь Собора Пресвятой Богородицы

Изменить размер текста: A A

8 апреля 2019 года в храм в честь Собора Пресвятой Богородицы, который находится = на Рождественской улице в Нижнем Новгороде, прибудет икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. Соответствующая информация размещена на сайте Нижегородской Митрополии.

Икона будет находиться в храме до 19 апреля 2019 года.

- С 8 по 19 апреля в нижегородском храме в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская, д. 34) по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих будет пребывать икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей, - говорится в сообщении.

Напомним, постоянно этот святой образ находится в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира, расположенном в деревне Сартаково Богородского района Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU