2019-03-27T14:15:39+03:00
Общество

Икону Матроны Московской привезут в Нижний Новгород 8 апреля

Она будет находиться в храме в честь Собора Пресвятой Богородицы
Валерия ГРОМОВА
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8 апреля 2019 года в храм в честь Собора Пресвятой Богородицы, который находится = на Рождественской улице в Нижнем Новгороде, прибудет икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. Соответствующая информация размещена на сайте Нижегородской Митрополии.

Икона будет находиться в храме до 19 апреля 2019 года.

- С 8 по 19 апреля в нижегородском храме в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская, д. 34) по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих будет пребывать икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей, - говорится в сообщении.

Напомним, постоянно этот святой образ находится в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира, расположенном в деревне Сартаково Богородского района Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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