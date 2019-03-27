2019-03-27T13:35:28+03:00
Общество

Владимир Панов встретится с жителями Московского района 28 марта

Мероприятие пройдет в ДК имени Орджоникидзе
Валерия ГРОМОВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов продолжает проводить встречи с жителями. В четверг, 28 марта 2019 года, он отправится в Московский район.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, все желающие могут прийти в Дом культуры имени Орджоникидзе к 18:30 и задать волнующие вопросы главе города.

Напомним, это будет уже вторая встреча Панова с жителями Московского района, первая состоялась 30 мая 2018 года. Тогда на нее пришли более 600 нижегородцев. За два с половиной часа горожане задали Панову более 30 вопросов, основная часть которых касалась благоустройства дворов и дорог, жилищных проблем и работы общественного транспорта.

Самая первая встреча мэра с нижегородцами прошла 27 февраля 2018 года. С тех пор они прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, Канавинском и Нижегородском. А уже 5 декабря встречей с жителями Автозаводского района глава города открыл второй цикл мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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