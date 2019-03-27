В Нижегородской области подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства за 2018 год
В четверг, 28 марта 2019 года, в нижегородском кремле состоится совещание, на котором будут подведены итоги работы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе мероприятия будут сообщены новые сроки весеннего нерестового периода и ограничения рыбалки, действующие в этот период. Также планируется обсудить вопросы организации межведомственного взаимодействия при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, а также рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2019 года.
На заседании будут присутствовать вице-губернатор Нижегородской области Евгения Люлина, руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, а также представителей уполномоченных надзорных органов, научных и общественных организаций в сфере охоты и рыболовства, представителей рыбодобывающих предприятий и охотничьих хозяйств, членов рыбохозяйственного и охотничьего советов Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU