В Нижегородской области подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства за 2018 год

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-27T12:29:35+03:00

Также будут определены планы на 2019 год

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В четверг, 28 марта 2019 года, в нижегородском кремле состоится совещание, на котором будут подведены итоги работы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе мероприятия будут сообщены новые сроки весеннего нерестового периода и ограничения рыбалки, действующие в этот период. Также планируется обсудить вопросы организации межведомственного взаимодействия при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, а также рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2019 года.

На заседании будут присутствовать вице-губернатор Нижегородской области Евгения Люлина, руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, а также представителей уполномоченных надзорных органов, научных и общественных организаций в сфере охоты и рыболовства, представителей рыбодобывающих предприятий и охотничьих хозяйств, членов рыбохозяйственного и охотничьего советов Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU