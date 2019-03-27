2019-03-27T12:29:35+03:00
Общество

В Нижегородской области подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства за 2018 год

Также будут определены планы на 2019 год
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 28 марта 2019 года, в нижегородском кремле состоится совещание, на котором будут подведены итоги работы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе мероприятия будут сообщены новые сроки весеннего нерестового периода и ограничения рыбалки, действующие в этот период. Также планируется обсудить вопросы организации межведомственного взаимодействия при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, а также рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2019 года.

На заседании будут присутствовать вице-губернатор Нижегородской области Евгения Люлина, руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, а также представителей уполномоченных надзорных органов, научных и общественных организаций в сфере охоты и рыболовства, представителей рыбодобывающих предприятий и охотничьих хозяйств, членов рыбохозяйственного и охотничьего советов Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте «Команда 800»
Икону Матроны Московской привезут в Нижний Новгород 8 апреля
Владимир Панов встретится с жителями Московского района 28 марта
У 19-летней студентки украли забытый в туалете айфон за 92 тысячи рублей
Нижегородский импортер алкоголя задолжал более 38 миллионов рублей налогов
Двое нижегородцев попали в больницу после пожаров 26 марта
Угрожая пистолетом, нижегородец снял с девушки цепочку и серьги
Главу сельсовета в Большеболдинском районе заподозрили в хищении бюджетных средств
Почти полторы тысячи кубов воды откачали с улиц заречной части Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Глеб Никитин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля
«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада
Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»