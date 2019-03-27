2019-03-27T12:48:07+03:00
Происшествия

У 19-летней студентки украли забытый в туалете айфон за 92 тысячи рублей

По подозрению в совершении этого преступления был задержан безработный нижегородец
Василий КРОТОВ
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Поход с друзьями в кафе влетел 19-летней студентке в копеечку – она лишилась новенького золотого айфона стоимостью 92 тысячи рублей. Об этом сообщил «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» источник в правоохранительных органах.

Впрочем, сама девушка тоже отчасти приложила руку к этой потере. Зайдя в туалет, она забыла телефон на умывальнике, где его позднее и прибрал неизвестный мужчина. Спохватившись, девушка отправилась писать заявление в полицию. По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По подозрению в совершении этого преступления был задержан 56-летний нижегородец.

Известно, что он нигде не работает и ранее уже был судим за кражу и оскорбление представителя власти. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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