Нижегородский импортер алкоголя задолжал более 38 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-27T11:12:13+03:00

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Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении нижегородского импортера алкогольной продукции по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» уголовного кодекса России.

Как сообщается на сайте ведомства, руководство компании «Юта-НН»

создало схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения.

За второй и третий квартал 2018 года директора включили заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму выше 38 миллионов рублей.

Сейчас в офисах компании проводятся обыски. На месте работают следователи и сотрудники УФСБ по Нижегородской области. Они также осматривают жилища должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU